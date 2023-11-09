ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 ноября 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, десятое ноября две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1151=Благодарность и уважение учителям позволяют даже самые маленькие крупицы знаний усваивать успешно =Bаша жизненнaя cитуaция не являетcя прoблемoй, пpoблемой являетcя тo, чтo вы думaете о вaшей жизненной cитуaции =Ваш Свет поможет открыть двери, позволяющие ещё большему количеству Света поступать на Землю =Для активного общения с Богом требуется определённая внутренняя светимость сознания и разума =Если вы чувствуете страх, то отдайтесь ему полностью и пройдите этот Путь от начала до конца =Если изменить информацию в подсознании, то, в соответствии с ней, изменится и внешняя Реальность =Знать Истину - это значит постигать Душой Её Единую Суть и Бесконечность Духовной Природы = Известно всем, что человек подобие и образ Бога.