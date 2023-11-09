Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    ЭТА СОВА - СИМВОЛ УДАЧИ ПОДЕЛИСЬ ЕЙ И ПОЛУЧАЙ УДАЧИМОДНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ...
  • Юрий Ильинов
    В каждой душе живет господь, и он не когда не закрывает глаза, и не важно что у тебя весит на шееКрайон. Желание с...
  • ЯВЛЕННЫЙ
    Алгоритмы точечных функций все собрались Им впору собирать себя. Не оставь и тени сомнений — мы поправились И только ...Идёт Третий Спаси...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 ноября 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, десятое ноября две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1151=Благодарность и уважение учителям позволяют даже самые маленькие крупицы знаний усваивать успешно =Bаша жизненнaя cитуaция не являетcя прoблемoй, пpoблемой являетcя тo, чтo вы думaете о вaшей жизненной cитуaции =Ваш Свет поможет открыть двери, позволяющие ещё большему количеству Света поступать на Землю =Для активного общения с Богом требуется определённая внутренняя светимость сознания и разума =Если вы чувствуете страх, то отдайтесь ему полностью и пройдите этот Путь от начала до конца =Если изменить информацию в подсознании, то, в соответствии с ней, изменится и внешняя Реальность =Знать Истину - это значит постигать Душой Её Единую Суть и Бесконечность Духовной Природы = Известно всем, что человек подобие и образ Бога.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх