Кандидат Трамп призвал загонять Украину и Израиль в долги и помогать им лишь кредитами

Экс-президент США Дональд Трамп, вполне освоился в предвыборной гонке и не устает делать новые заявления, на этот раз он призвал прекратить помогать Киеву и Тель-Авиву безвозмездно, и оформлять военную помощь в виде займов.
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