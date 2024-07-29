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Воронежские новости

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Воронежский «Факел» занимает четырнадцатое место в таблице РПЛ

Воронежский «Факел» занимает четырнадцатое место в таблице РПЛ

Но пока прошло совсем немного матчей, и таблица носит весьма условный характер. Так, победа в следующей встрече над «Краснодаром» может вывести воронежскую команду сразу в первую десятку, а поражение, возможно, отправит на последнее, шестнадцатое место.

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