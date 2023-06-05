Нескучные технологии

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«Автомобильный кастомайзер» от ВКонтакте: создавай и заказывай тюнинг напрямую из ателье

«Автомобильный кастомайзер» от ВКонтакте: создавай и заказывай тюнинг напрямую из ателье

В июне популярная социальная сеть «ВКонтакте» намерена представить свое новое мини-приложение под названием «Автомобильный кастомайзер», которое сделает возможным для пользователей создание тюнинг-проектов для своих авто и обращение за услугами … .

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