«Автомобильный кастомайзер» от ВКонтакте: создавай и заказывай тюнинг напрямую из ателье

В июне популярная социальная сеть «ВКонтакте» намерена представить свое новое мини-приложение под названием «Автомобильный кастомайзер», которое сделает возможным для пользователей создание тюнинг-проектов для своих авто и обращение за услугами … .
В июне популярная социальная сеть «ВКонтакте» намерена представить свое новое мини-приложение под названием «Автомобильный кастомайзер», которое сделает возможным для пользователей создание тюнинг-проектов для своих авто и обращение за услугами … .
Свежие комментарии