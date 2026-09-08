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Рязанские новости

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Губернатор Рязанской области встретился с руководителем «Юнармии»

Губернатор Рязанской области встретился с руководителем «Юнармии»

Герой России Владислав Головин, руководитель «Юнармии», обсудил с губернатором Рязанской области вопросы повышения престижа профессии учителя и развития социальной инфраструктуры региона.

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