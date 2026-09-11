БРИКС обогнал G7 по ВВП, достигнув 40% мировой экономики.
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Вся экономика США держится на ФАНТИКЕ....Когда за простую бумажку с картинками...(НИ ЧЕМ НЕ ОБЕСПЕЧЕННУЮ) скупают ()считая эти фантики почему-то валютой) все ресурсы и товары стран.....,ЭТО АМОЕ ГЛАВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО США....