Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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БРИКС обогнал G7 по ВВП, достигнув 40% мировой экономики.

БРИКС обогнал G7 по ВВП, достигнув 40% мировой экономики.

   БРИКС обогнал G7 по ВВП, достигнув 40% мировой экономики.

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Новый комментарий от пользователя
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Вадим Скоробогатов

Вся экономика США держится на ФАНТИКЕ....Когда за простую бумажку с картинками...(НИ ЧЕМ НЕ ОБЕСПЕЧЕННУЮ) скупают ()считая эти фантики почему-то валютой) все ресурсы и товары стран.....,ЭТО АМОЕ ГЛАВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО США....