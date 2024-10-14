Покупка квартиры - рискованное дело: названы детали процедуры, к которым следует отнестись с особой осторожностью

Практически у любой квартиры на вторичном рынке могут быть скрытые юридические нюансы. О риске лишиться жилья после покупки в интервью агентству «Прайм» предупредила россиян юрисконсульт офиса «Академическое» компании «Инком-Недвижимость» Наталья Киселева.