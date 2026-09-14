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Орелtimes

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Под Орлом две женщины пострадали после столкновения отечественных авто

Под Орлом две женщины пострадали после столкновения отечественных авто

Вечером 13 сентября в Урицком районе Орловской области произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей.

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