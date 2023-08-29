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Захаркин об Александре Медведеве: «Хорошее усиление для СКА. Нам с Быковым он здорово помогал, давал возможность высказаться»

Первый президент КХЛ в июле сменил Геннадия Тимченко на посту председателя совета директоров СКА.  – Александр Иванович – человек очень заинтересованный в том, чем занимается.

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