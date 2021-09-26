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Экономист рассказал об угрозах для среднего класса Украины

Экономист рассказал об угрозах для среднего класса Украины

Грядущий экономический кризис сделает жизнь украинцев с малым достатком еще тяжелее, а увеличивающиеся налоги и штрафы прибавят сложностей, заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в статье для издания «Главред».

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