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Царьград

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Андрей Медведев: Россиянам не хватает энергетических мощностей

Андрей Медведев: Россиянам не хватает энергетических мощностей

Российские дата-центры столкнулись с дефицитом энергии. Генеральный директор «ПСМ» Андрей Медведев рассказал о переходе на собственную генерацию, где доминируют газовые энергоцентры.

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