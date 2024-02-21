Global Look Press/Keystone Press Agency/Kaniuka Ruslan Военнослужащие ВСУ не хотели воевать против жителей Донбасса в 2014 году, когда украинские власти объявили так называемую антитеррористическую операцию в регионе, которая шла вразрез с Конституцией страны.
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