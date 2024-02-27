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Закон, порядок, государство

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В Кемеровской области полицейские оказали помощь автомобилисту, машина которого заглохла на перекрестке

При надзоре за дорожным движением экипаж госавтоинспекции УМВД России по городу Новокузнецку заметил остановившийся на проезжей части автомобиль «Тойота Королла Левин».

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