Свердловский омбудсмен объяснился за слова о детях мигрантов и инвалидах

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил корреспонденту URA.RU, что резонансное предложение (прозвучало в эфире ОТВ) приравнять детей мигрантов к категории детей-инвалидов исходит от Минпросвещения РФ.