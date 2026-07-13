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Царьград

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Портников с Украины: Львов будет разрушен в ближайшие месяцы

Портников с Украины: Львов будет разрушен в ближайшие месяцы

Украинский эксперт Портников на местном телевидении внезапно обратился к согражданам, опровергнув все попытки Зеленского и Сырского внушить общественности и партнёрам, что якобы "ситуация стабилизировалась", "ВСУ наступают" и т.

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