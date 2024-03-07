Пластиковыми "игрушками" - по миллионной технике. Незалежная становится кладбищем танков

Россия нашла простой способ нейтрализации противника. К такому выводу пришли аналитики Asia Times.Авторов издания привлёк тот факт, что за неделю русские войска уничтожили три американских танка Abrams, считающихся одними из самых мощных в мире.
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