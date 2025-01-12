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Команда Казахстана по фехтованию на сабле стартовала на Гран-при в Тунисе

Команда Казахстана по фехтованию на сабле стартовала на Гран-при в Тунисе

11 января, в Тунисе стартовал этап серии Гран-при по фехтованию на сабле, сообщает Olympic.kz. Так, женскую команду Казахстана на мировом старте представили Полина Ко, Карина Доспай, Анастасия Гулик, Татьяна Приходько, Жасмин Капыджы, София Спичева.

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