Россия создаст пул лидеров общественного мнения для борьбы с манипуляциями сознанием

Руководитель Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов сообщил, что ФАДН вместе с регионами формирует пул лидеров общественного мнения, которые могут помочь противодействовать манипуляциям с общественным сознанием.
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