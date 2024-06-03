Какие праздники отмечаются 4 июня в России и мире

4 июня отмечаются праздники, которые затрагивают различные аспекты жизни людей. В этот день следует уделить внимание судьбе детей, часто становящихся жертвами агрессии, а также отметить профессиональный праздник крановщиков.
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