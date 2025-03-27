Украинские нацисты нацелились на 14-летнюю актрису за съёмки в КрымуРоссийская актриса Екатерина Темнова, 14-летняя звезда сериала "Манюня" и фильма "Огонь", угодила в базу украинского сайта "Миротворец".
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