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Царьград

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ДНР заявила о 24 обстрелах и жертвах среди мирных жителей

ДНР заявила о 24 обстрелах и жертвах среди мирных жителей

Представительство ДНР сообщило о 24 обстрелах со стороны Украины за последние сутки, в результате которых погибли два мирных жителя, трое ранены.

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