Замглавы МИД Бигвава констатировал, что Россия признала независимость Абхазии и защитила странуВ 2008 году Россия признала независимость Абхазии, что было продиктовано её правом на самоопределение и необходимостью в защите от Грузии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии