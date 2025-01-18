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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравчук про «Авангард» Ги Буше: «У легионеров в нашем хоккее своя система координат – начинают с карт-бланша, без давления. Любой тренер может только мечтать о таких условиях»

Под руководством канадского специалиста команда имеет в активе серию из 6-матчевую победную серию. – Что отметите в КХЛ? – Серию «Авангарда» из шести побед.

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