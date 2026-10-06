❗️⚡️В публикации The New York Times лунная тематика вновь подаётся как стратегическая гонка между Россией, США и Китаем, где ключевым элементом становятся ядерные реакторы.
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