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Русское оружие

2 подписчика

❗️⚡️В публикации The New York Times лунная тематика вновь подаётся как стратегическая гонка между Россией, США и Китаем, где ключевым элементом становятся ядерные реакторы.

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