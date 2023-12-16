Консерваторы щедрее либералов, ловушка американских левых и где же всё-таки коммуны

Александр Рожков

Ну да, ну да. Ты еще скажи, что российские либералы, которые свершили переворот в 1991 году, коммунисты и социалисты., и сейчас в России правят коммунисты и социалисты. До чего ж подлые эти самые либералы! Теперь они себя любимых уже не называют либералами а консерваторами. Теперь они за "традиционные" ценности. Сословность, неравенство, кумовство,...... А дальше монархизм, "православие", "народность"..., крепостничество.... А щедрость, этих приверженцев традиционным ценностям, можно в песнях воспевать! Во всем мире нет таких щедрых толстосумов, как наши российские толстосумы!