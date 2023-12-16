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Закон и Порядок

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Консерваторы щедрее либералов, ловушка американских левых и где же всё-таки коммуны

Консерваторы щедрее либералов, ловушка американских левых и где же всё-таки коммуны

1. Любопытный факт, подтверждённый исследованиями в США: консерваторы лично щедрее либералов и чаще жертвуют на благотворительность (а либералы в современных США, напоминаю, это почти исключительно левые либералы, марксисты-социалисты).

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Комментарии
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Александр Рожков
Ну да, ну да. Ты еще скажи, что российские либералы, которые свершили переворот в 1991 году, коммунисты и социалисты., и сейчас в России правят коммунисты и социалисты. До чего ж подлые эти самые либералы! Теперь они себя любимых уже не называют либералами а консерваторами. Теперь они за &quot;традиционные&quot; ценности. Сословность, неравенство, кумовство,...... А дальше монархизм, &quot;православие&quot;, &quot;народность&quot;..., крепостничество.... А щедрость, этих приверженцев традиционным ценностям, можно в песнях воспевать! Во всем мире нет таких щедрых толстосумов, как наши российские толстосумы!
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