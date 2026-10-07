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Крымская газета

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Чем и как угощать собаку при дрессировке

Чем и как угощать собаку при дрессировке

Кинологи уверены, что дрессировать собаку нужно пряником, а не кнутом. Запугивания животного оказываются неэффективны, а вот игра, доброе слово и любимое лакомство творят чудеса.

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