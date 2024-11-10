Диетолог назвала продукты, которые должны быть в рационе мужчины

Она отметила, что мужскому организму нужно больше белка Мужчинам следует выбирать мясо птицы, рыбу и морепродукты, включать в рацион фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау.