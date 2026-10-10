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Юрий и Виталий Соломины так и не помирились: раскол без скандала и суда

Юрий и Виталий Соломины так и не помирились: раскол без скандала и суда

Дочери и внуки Юрия и Виталия Соломиных сегодня почти не общаются между собой. Ни скандала, ни суда, ни откровенных интервью — разрыв вышел на удивление тихим.

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