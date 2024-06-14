То, что ожидали давно, случилось. В среду, 12 июня, Минфин США ввёл санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра.
ДОЛЛАР ПО 200 РУБЛЕЙ: КТО СДЕЛАЛ И ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
китай другом никогда не был и никогда не будет. это сейчас такое положение что америка на него наезжает . потому что он уже опережает америку. и сейчас китаю выгодно иметь сильного партнера. а потом он и на нас положит с большого бугра. китайцы хитрый и наглый народ. свое не отдаст и чужое не упустит.их жизнь научила.и теперь они живут как люди не то что наши выживают. ихный президент заботится о простом народе. не как некоторые.
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7 час.
Александр
А купить его кто-то мог по той цене?Как и вообще-купить?
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4 час.
Александр
Китай никогда не был врагом.Так гораздо точнее.В Китае нет президента.И до уровня жизни в России большинству китайцев ещё далеко.
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3 час.
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