ДОЛЛАР ПО 200 РУБЛЕЙ: КТО СДЕЛАЛ И ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ

САША ЛЕПАЕВ

китай другом никогда не был и никогда не будет. это сейчас такое положение что америка на него наезжает . потому что он уже опережает америку. и сейчас китаю выгодно иметь сильного партнера. а потом он и на нас положит с большого бугра. китайцы хитрый и наглый народ. свое не отдаст и чужое не упустит.их жизнь научила.и теперь они живут как люди не то что наши выживают. ихный президент заботится о простом народе. не как некоторые.