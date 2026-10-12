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Регионы России

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В Ярославле сняты ограничения на выезд в сторону Москвы

В Ярославле сняты ограничения на выезд в сторону Москвы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о снятии ограничений на движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы.

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