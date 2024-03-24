Теракт в Крокус Сити Холле: знаменитости требуют сурового наказания и оказывают поддержку пострадавшим Елена ГалицкаяМосква шокирована серией террористических атак, захвативших Крокус Сити Холл в вихре насилия и страха.
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