В районе Вашингтонского аэропорта вертолёт столкнулся с самолётом, оба борта упали в реку Потомак ЧП произошло в Вашингтонском аэропорту им.
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В районе Вашингтонского аэропорта вертолёт столкнулся с самолётом, оба борта упали в реку Потомак ЧП произошло в Вашингтонском аэропорту им.
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