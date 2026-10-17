Несмотря на развитие туризма, Япония остается страной с загадочным флером. Уж очень сильно некоторые привычные для ее жителей вещи удивляют иностранцев! Интернет пестрит историями от туристов, которые замерли в нерешительности перед унитазом с двадцатью кнопками или краснели, двадцать минут зря дожидаясь официанта в кафе, где заказ делается только по терминалу.
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