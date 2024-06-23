В Дагестане уничтожили пятерых напавших на церковь и синагогу террористов

Также известно предварительное число раненых на этот час. Сообщаем самые последние цифры.Пятеро террористов уничтожены в ходе нападения на церковь и синагогу на территории Дагестана, сообщает национальный антитеррористический комитет.
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