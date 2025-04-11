🗓 11 апреля 1944 года советские войска освободили Керчь, Джанкой и Красноперекопск от немецко-фашистских захватчиков О том, как освобождали города Крыма, рассказали в карточках.
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🗓 11 апреля 1944 года советские войска освободили Керчь, Джанкой и Красноперекопск от немецко-фашистских захватчиков О том, как освобождали города Крыма, рассказали в карточках.