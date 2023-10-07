Автоинспекторы ЦВО сопроводили российскую военную колонну на учении в Киргизии

Перед совершением марша инспекторы ВАИ проверили техническое состояние колесной военной техники, правильность оформления документации и путевых листов, а также наличие и соответствие необходимой категории водительских удостоверений.
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