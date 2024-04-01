В России могут ввести профстандарт и сертификацию нутрициологов

В России планируется внедрение профессионального стандарта "Нутрициолог", как сообщает газета "Известия", ссылаясь на документ вице-спикера Госдумы Бориса Чернышева, направленный к вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко .
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