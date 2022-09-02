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Запад открывает очередной фронт войны против России

Запад открывает очередной фронт войны против России

По сведениям агентства Bloomberg, Германия и Франция предложили странам Евросоюза подумать о «творческих путях» борьбы с «пропагандой внутри России», которые позволят россиянам обходить цензуру в интернете и получать независимую информацию Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий В неофициальном документе «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между Евросоюзом и Россией» среди возможных мер отмечены следующие направления работы: — использование «технических мер против российской цензуры»; — предоставление контента на русском языке для русскоязычных, проживающих за границей; — финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке с их распространением через видеоблогеров на Youtube, в Facebook*, TikTok, Telegram и во «ВКонтакте».

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