DTF: бывший топ-менеджер PlayStation сравнил компанию Xbox c Netflix

Выход Forza Horizon 5 на PS5 весной вызвал неоднозначную реакцию среди геймеров. Часть фанатов посчитала этот шаг Microsoft началом упадка бренда Xbox, ссылаясь на важность Forza, Halo и Gears для экосистемы.
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