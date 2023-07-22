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    всем доброго дня! не могли бы вы помочь с расшифровкой символов и мотивов на этой вазе?Древнегреческие вазы

Почему евреи ненавидят евреев? Ицик Зарка, лицо нового «Ликуда»

Почему евреи ненавидят евреев? Ицик Зарка, лицо нового «Ликуда»

Почему евреи ненавидят евреев? Авраам Рабинович – израильский адвокат, блогер - в эфире программы «Нейтральная зона» телеканала Вальдман-LINE Alexander Waldman высказывает мнение о проблеме внутриеврейского расизма в Израиле в контексте грандиозного скандала, «героем» которого стал активист правящей партии «Ликуд», публично оскорбивший память о евреях, сгоревших в огне Холокоста; анализирует причины все чаще прорывающейся на поверхность политической жизни Израиля ненависти восточных евреев – мизрахи к евреям европейского происхождения – ашкеназам; дает оценку политкорректно замалчиваемому расизму эфиопских евреев; рассматривает возможную расистскую подоплеку плана правительственной коалиции ограничить репатриацию в Израиль русскоязычных евреев и членов их семей путем изменения Закона о возвращении.

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