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5 книг об альтернативной истории

5 книг об альтернативной истории

Английский киберпанк, правдоподобная научная фантастика, ностальгия по СССР и фантазии на тему выживших динозавров, — «Сноб» и книжный сервис Литрес выбрали пять захватывающих романов об альтернативной истории.

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