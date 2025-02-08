5 книг об альтернативной истории

Английский киберпанк, правдоподобная научная фантастика, ностальгия по СССР и фантазии на тему выживших динозавров, — «Сноб» и книжный сервис Литрес выбрали пять захватывающих романов об альтернативной истории.
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