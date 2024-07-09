НАТО отправит на Украину своего спецпредставителя

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на конференции по оборонной промышленности в Вашингтоне во вторник, 9 июля, заявил, что НАТО для укрепления отношений с Украиной создаст в Германии новое военное командование, и, кроме того, отправит в Киев своего специального представителя, – сообщает Reuters.