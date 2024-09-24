Агент Гурцкая заявил, что Семак издевается над игроками «Зенита»

Тренер выпускает на поле Соболева Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол,брат» раскритиковал главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который решил выпустить в стартовом составе на матч 9-го тура РПЛ с «Факелом» Александра Соболева и играть с тремя форвардами.