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Петербургский дневник

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Агент Гурцкая заявил, что Семак издевается над игроками «Зенита»

Агент Гурцкая заявил, что Семак издевается над игроками «Зенита»

Тренер выпускает на поле Соболева Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол,брат» раскритиковал главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который решил выпустить в стартовом составе на матч 9-го тура РПЛ с «Факелом» Александра Соболева и играть с тремя форвардами.

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