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Выяснились детали скандала со знаменитым боксером Константином Цзю: иск на 7,5 миллионов

Выяснились детали скандала со знаменитым боксером Константином Цзю: иск на 7,5 миллионов

Выяснились детали конфликта между директором детского центра Игорем Козьяковым и  известным боксером  Константином Цзю, против которого тот подал иск в Лефортовский суд о неосновательном обогащении на 7,5 млн рублей .

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