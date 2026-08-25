Выяснились детали скандала со знаменитым боксером Константином Цзю: иск на 7,5 миллионов

Выяснились детали конфликта между директором детского центра Игорем Козьяковым и известным боксером Константином Цзю, против которого тот подал иск в Лефортовский суд о неосновательном обогащении на 7,5 млн рублей .
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