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26 апреля жители Ноябрьска напишут «Диктант Победы»

26 апреля жители Ноябрьска напишут «Диктант Победы»

Международная патриотическая акция пройдет в Музее воинской славы им. В. М. Григора. В этом году вопросы посвятят 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, выходу советских войск на границу, юбилеям писателей-фронтовиков и важным датам.

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