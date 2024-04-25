26 апреля жители Ноябрьска напишут «Диктант Победы»

Международная патриотическая акция пройдет в Музее воинской славы им. В. М. Григора. В этом году вопросы посвятят 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, выходу советских войск на границу, юбилеям писателей-фронтовиков и важным датам.