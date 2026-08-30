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Слуцкий — об игре Рублёва и Андреевой: стыдно, когда тебя тащит 19-летняя девочка

Слуцкий — об игре Рублёва и Андреевой: стыдно, когда тебя тащит 19-летняя девочка

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий оценил игру Андрея Рублёва в паре с Миррой Андреевой в миксте US Open 2026.

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