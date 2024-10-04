Как остановить негативное мышление

Мы живём в эпоху катастроф уже довольно давно: изменение климата, эпидемии и пандемии, военные действия, а ещё и добавившийся груз диджитализации: из смартфона на каждого из нас рушится огромный поток информации.
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