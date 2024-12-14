Трамп сдулся

Трамп признал невозможность разрешить украинский конфликт за сутки Победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о том, что ему всё же не удастся завершить бушующее на украинской территории противостояние за одни сутки из-за возросшей сложности проблемы.
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