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Добрый Мир

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Взятка - лишь ширма? Против замминистра Иванова может возникнуть обвинение посерьёзнее. Что стало "красной линией"

Взятка - лишь ширма? Против замминистра Иванова может возникнуть обвинение посерьёзнее. Что стало "красной линией"

ФОТО: shutterstock.com Сегодня 29K прочитали Источники сообщают, что история со взяткой в деле арестованного замминистра обороны Иванова может оказаться ширмой, тогда как на самом деле против него может возникнуть обвинение посерьёзнее, и, если верить некоторым экспертам, уже возникло.

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