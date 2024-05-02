Взятка - лишь ширма? Против замминистра Иванова может возникнуть обвинение посерьёзнее. Что стало "красной линией"

ФОТО: shutterstock.com Сегодня 29K прочитали Источники сообщают, что история со взяткой в деле арестованного замминистра обороны Иванова может оказаться ширмой, тогда как на самом деле против него может возникнуть обвинение посерьёзнее, и, если верить некоторым экспертам, уже возникло.