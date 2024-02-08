10 февраля — День Домового. Даю заговоры на деньги, защиту дома и благополучие

Друзья! 10 февраля — День угощения домового (Кудесы, Велесичи). Древний славянский праздник. В этот день особо чествуют духа-хранителя дома — домового, чтобы он оберегал от бед, защищал от зла и нечисти дом и его обитателей.
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